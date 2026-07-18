Ray's Ice Cream offering new Firecracker Pop flavor for limited-time.

ROYAL OAK, MICH (WXYZ) — Ray's Ice Cream is celebrating National Ice Cream Month, National Ice Cream Day and America's 250th anniversary with a limited-time Firecracker Pop flavor, available throughout July.
The patriotic creation combines Ray's signature Blue Moon ice cream with limited-edition Oreo Firecracker Pop cookies, featuring festive red, white, and blue crème—a colorful summer treat that's as visually appealing as it is nostalgic.
Summer favorites are also returning include Blueberry Pie, Cotton Candy, Fat Elvis, Almond Coy, and Mackinac Island Fudge.
To learn more, visit https://www.raysicecream.com/