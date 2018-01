John O'Korn, Brian Allen, CMU/WMU players headed for All-Star games

(WXYZ) -- Michigan quarterback John O'Korn and Michigan State center Brian Allen are among players from Michigan colleges playing in All-Star games on Saturday.

East-West Shrine Classic Rosters

At St. Petersburg, Fla.

Saturday, Jan. 20

WEST TEAM

Quarterbacks

Jeremiah Briscoe, Sam Houston State

Nic Shimonek, Texas Tech

Nick Stevens, Colorado State

Running Backs

Jordan Chunn, Troy

Justin Jackson, Northwestern

Phillip Lindsay, Colorado

Wide Receivers

Jeff Badet, Oklahoma

Bryce Bobo, Colorado

Devonte Boyd, UNLV

Steven Dunbar, Houston

Jordan Thomas, Mississippi State

Jake Wieneke, South Dakota State

Tight Ends

Blake Mack, Arkansas State

Andrew Vollert, Weber State

David Wells, San Diego State

Offensive Linemen

Dejon Allen, G, Hawaii

Jacob Alsadek, G, Arizona

Jake Bennett, C, Colorado State

Zachary Crabtree, T, Oklahoma State

Mark Korte, T, Alberta

Cody O'Connell, G, Washington State

Jacob Ohnesorge, C, South Dakota State

Greg Senat, T, Wagner

Coleman Shelton, C, Washington

Brett Toth, T, Army

Salesi Uhatafe, G, Utah

Defensive Linemen

Poona Ford, DT, Texas

Marcell Frazier, DE, Missouri

P.J. Hall, DT, Sam Houston State

Alec James, DE, Wisconsin

Justin Lawler, DE, SMU

James Looney, DT, California

Filipo Mokofisi, DT, Utah

Bilal Nichols, DT, Delaware

Joe Ostman, DE, Central Michigan

x-Conor Sheehy, DE, Wisconsin

Linebackers

x-James Hearns, OLB, Louisville

Leon Jacobs, OLB, Wisconsin

Joel Lanning, QB/ILB, Iowa State

Ja'Von Rolland-Jones, OLB, Arkansas State

Tegray Scales, OLB, Indiana

Kenny Young, ILB, UCLA

Defensive Backs

Secdrick Cooper, S, Louisiana Tech

Dane Cruikshank, CB, Arizona

Josh Kalu, CB, Nebraska

Heath Harding, CB, Miami (Ohio)

Davontae Harris, CB, Illinois State

Godwin Igwebuike, S, Northwestern

Natrell Jamerson, S, Wisconsin

Afolabi Laguda, S, Colorado

Malik Reaves, CB, Villanova

Cole Reyes, S, North Dakota

Linden Stephens, CB, Cincinnati

Chucky Williams, S, Louisville

Specialists

Matthew McCrane, K, Kansas State

Drew Scott, LS, Kansas State

Shane Tripucka, P, Texas A&M

EAST TEAM

Quarterbacks

J.T. Barrett, Ohio State

Riley Ferguson, Memphis

Quinton Flowers, South Florida

Running Backs

Chase Edmonds, Fordham

D'Ernest Johnson, South Florida

Ralph Webb, Vanderbilt

Wide Receivers

Regis Cibasu, Montreal

Daurice Fountain, Northern Iowa

DaeSean Hamilton, Penn State

x-Cam Phillips, Virginia Tech

Justin Watson, Penn

Jester Weah, Pittsburgh

x-Javon Wims, Georgia

Tight Ends

Damon Gibson, Minnesota State

Cam Serigne, Wake Forest

Ethan Wolf, Tennessee

Offensive Linemen

Tony Adams, G, NC State

Brian Allen, C, Michigan State

Kyle Bosch, G, West Virginia

x-Aaron Evans, T, UCF

x-Nico Falah, G, Southern Cal

Austin Golson, C, Auburn

Cory Helms, G, South Carolina

Connor Hilland, G, Williams & Mary

Jaryd Jones-Smith, G, Pittsburgh

Austin Kuhnert, C, North Dakota State

Brad Lundblade, C, Oklahoma State

KC McDermott, T, Miami

Jamar McGloster, T, Syracuse

Defensive Linemen

Curtis Cothren, DE, Penn State

Parker Cothren, DT, Penn State

Folorunso Fatukasi, DT, UConn

Dalton Keene, DE, Illinois State

Marcus Martin, DE, Slippery Rock

Jamiyus Pittman, DT, UCF

Deadrin Senat, DT, South Florida

Kentavius Street, DE, N.C. State

Chad Thomas, DE, Miami

Linebackers

Parris Bennett, ILB, Syracuse

Jason Cabinda, ILB, Penn State

D.J. Palmore, OLB, Navy

Jacob Pugh, OLB, Florida State

Matthew Thomas, OLB, Florida State

Chris Worley, ILB, Ohio State

Defensive Backs

DeVonta' Delaney, CB, Miami

Brandon Facyson, CB, Virginia Tech

Tre Flowers, S, Oklahoma State

Grant Haley, CB, Penn State

Avonte Maddox, CB, Pittsburgh

Trey Marshall, S, Florida State

Jordan Martin, S, Syracuse

Deatrick Nichols, CB, South Florida

Jeremy Reaves, CB, South Alabama

Greg Stroman, CB, Virginia Tech

Jamar Summers, S, Connecticut

Tracy Walker, S, Louisiana-Lafayette

Damon Webb, S, Ohio State

Specialists

Hunter Bradley, LS, Mississippi State

Drew Brown K, Nebraska

Joseph Davidson P, Bowling Green



NFLPA Collegiate Bowl Rosters

At Carson, Calif.

Saturday, Jan. 20

AMERICAN

Devin Abraham, DB, South Florida

Genard Avery, LB, Memphis

Dontez Byrd, WR/RS, Tennessee Tech

DJ Calhoun, LB, Arizona State

Trenton Cannon, RB/KR, Virginia State

Martez Carter, RB, Grambling State

Amari Coleman, CB, Central Michigan

Lavon Coleman, RB, Washington

Chris Covington, LB, Indiana

Joshua Cox, CB, Central Michigan

James Crawford, LB, Illinois

Korey Cunningham, OT, Cincinnati

Jordan Dascalo, PK, Eastern Washington

Dalyn Dawkins, RB, Colorado State

William Dissly, TE, Washington

Jaylen Dunlap, CB, Illinois

Rico Gafford, CB, Wyoming

Jordan Gandy, WR, Murray State

Zackary Golditch, G, Colorado State

Matthew Gono, OT, Wesley

Davon Grayson, WR, East Carolina

Antonio Guerd, DT, Central Florida

Bruce Hector, DT, South Florida

Kenny Hill, QB, TCU

Will House, G, Southern Nazarene

Garrett Hudson, TE, Richmond

Gabriel Kuhn, C, Memphis

Justin Lea, OT, Jacksonville State

Je'Mari Luper, WR, Central Oklahoma

Steven Mitchell, WR, Southern Cal

Patrick Morris, G, TCU

Filipo Mokofisi, DT, Utah

Tarvarius Moore, DB, Southern Mississippi

Ebenezer Ogundeko, DE, Tennessee State

John O'Korn, QB, Michigan

Luis Perez, QB, Texas A&M Commerce

Jonathan Petersen, DE, San Diego

Quentin Poling, LB, Ohio

Mathew Pryor, OT, TCU

Austin Ramesh, FB, Wisconsin

Andy Reiman, LS, Mount Union

Diocemy Saint-Juste, RB, Hawaii

Edward Shockley, LB, Villanova

David Steinmetz, G, Purdue

Mike Stevens, CB, NC State

Sione Teuhema, LB, Southeastern Louisiana

Xavier Thigpen, DE, Southern Mississippi

Aaron Tiller, DE, Southern U.

Jonah Trinnaman, WR/KR, Brigham Young

Jacob Tuiti-Mariner, DT, UCLA

Ezekiel Turner, S, Washington

Marquez Valdes-Scantling, WR, South Florida

Jaleel Wadood, DB, UCLA

Charvaius Ward, CB, Middle Tennessee

Deon Yelder, TE, Western Kentucky

Joseph Zema, P, Incarnate Word

NATIONAL

Austin Allen, QB, Arkansas

Abdullah Anderson, DT, Bucknell

Troy Apke, DB, Penn State

Adetarami Aruna, DE, Tulane

Marcus Baugh, TE, Ohio State

Al-Rasheed Benton, LB, West Virginia

David Bright, OT, Stanford

Michael Carrizosa, P, San Jose State

Andre Chachere, CB, San Jose State

Sean Chandler, DB, Temple

Octavious Davis, LB, Chattanooga

Gehart DeBeer, OT, Arizona

Jamil Demby, G Maine

Donnie Ernsberger, TE, Western Michigan

Justin Evans, OT, SC State

Armanti Foreman, WR, Texas

John Franklin-Myers, DE, Stephen F. Austin

Russell Gage, WR, LSU

Demarquis Gates, LB, Mississippi

Deandre Goolsby, TE, Florida

Bobby Gruenloh, DE, Northwest Missouri

Frank Herron, DT, LSU

Michael Hill, DT, Ohio State

Brandon Hodges, G, Pittsburgh

Mikah Holder, WR, San Diego State

Alvin "AJ" Howard, DB, Appalachian State

Ben Huss, G, Duquesne

Darius Jackson, DE, Jacksonville State

Chris Jones, CB, Nebraska

Peter Kalambayi, LB, Stanford

Keith Kirkwood, WR, Temple

Nifae Lealao Jr, DT, Vanderbilt

Frank Luvu, LB, Washington State

Justin Martin, CB, Tennessee

Daniel Marx, FB, Stanford

Travis McCollum, LB, Purdue

Andrew Motuapuaka, LB, Virginia Tech

Detrez Newsome, RB/KR, Western Carolina

Parry Nickerson, CB, Tulane

Beau Nunn, G, Appalachian State

Alexander Office, C, Pittsburgh

Anthony Philyaw, RB, Howard

Brandon Powell, WR/KR, Florida

Erik Powell, PK, Washington State

Austin Proehl, WR, North Carolina

Peter Pujals QB, Holy Cross

Kyle Queiro, DB, Northwestern

Demario Richard, RB, Arizona State

Trey Rutherford, OT, Connecticut

Brandon Shed, WR, Hobart

Blaise Taylor, CB/RS, Arkansas State

Henre' Toliver, CB, Arkansas

David Williams, RB, Arkansas

Jake Wirsching, LS, Bemidji State

Kalib Woods, WR, FAU

Logan Woodside, QB, Toledo



