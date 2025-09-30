Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Detroit Tigers release AL Wild Card roster, lineup for game 1

Posted

(WXYZ) — The Detroit Tigers have released their full roster for the American League Wild Card series against the Cleveland Guardians, which kicks off on Tuesday.

The three-game series will have the first pitch at 1:08 p.m. Tuesday and Wednesday, and game three will be Thursday, if necessary.

Below is the lineup for game one on Tuesday

  • SP: Tarik Skubal
  1. Parker Meadows - CF
  2. Gleyber Torres - 2B
  3. Kerry Carpenter - DH
  4. Spencer Torkelson - 1B
  5. Riley Greene - LF
  6. Wenceel Perez - RF
  7. Dillon Dingler - C
  8. Zach McKinstry - 3B
  9. Javier Baez

You can see the full roster below

Pitchers

  • Kyle Finnegan
  • Jack Flaherty
  • Tyler Holton
  • Brant Hurter
  • Tommy Kahnle
  • Troy Melton
  • Casey Mize
  • Keider Montero
  • Rafael Montero
  • Paul Sewald
  • Tarik Skubal
  • Will Vest

Catchers

  • Dillon Dingler
  • Jake Rogers

Infield/Outfield

  • Javier Baez
  • Andy Ibanez
  • Justyn-Henry Malloy
  • Zach McKinstry

Infield

  • Trey Sweeny
  • Spencer Torkelson
  • Gleyber Torres

Outfield

  • Kerry Carpenter
  • Riley Greene
  • Jahmai Jones
  • Parker Meadows
  • Wenceel Perez
