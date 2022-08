Photo gallery: Storm damage across metro Detroit

Share Facebook

Storm damage in Livonia on Aug. 29, 2022. WXYZ viewer

Storm damage in Livonia on Aug. 29, 2022. WXYZ viewer

Storm damage in Roseville on Aug. 29, 2022. Jen Agrusa

Storm damage in Marion Township on Aug. 29, 2022. Jess Mace

Storm damage in Riverview on Aug. 29, 2022. Rebecca McKinney

Storm damage in Westland on Aug. 29, 2022. Lauren

Storm damage in Westland on Aug. 29, 2022. Lauren

Storm damage in Westland on Aug. 29, 2022. Lauren

Swartz Creek area Steven Arrmos

Storm damage in Livonia on Aug. 29, 2022. WXYZ viewer

Storm damage in Southwest Detroit on Aug. 29, 2022. Crissy Wingard

Storm damage in Canton on Aug. 29, 2022. Paul Rork

Storm damage in Farmington Hills on Aug. 29, 2022. WXYZ

Storm damage in Farmington Hills on Aug. 29, 2022. WXYZ

Storm damage in Farmington Hills on Aug. 29, 2022. WXYZ

Storm damage in Farmington Hills on Aug. 29, 2022. WXYZ

Storm damage in Waterford on Aug. 29, 2022. Amy Jeska

Storm damage in Macomb County on Aug. 29, 2022. Marisa Scibilia

Storm damage in Macomb County on Aug. 29, 2022. Marisa Scibilia

Storm damage in Macomb County on Aug. 29, 2022. Marisa Scibilia

Storm clouds in Farmington Hills on Aug. 29, 2022. Ronald Dwyer

Storm damage in Macomb Township on Aug. 29, 2022. Rob Allor

Storm damage in Macomb Township on Aug. 29, 2022. Rob Allor

Storm damage in Waterford on Aug. 29, 2022. Austin Mayo

Storm damage in Waterford on Aug. 29, 2022. Austin Mayo

Storm damage in Waterford on Aug. 29, 2022. Austin Mayo

Storm damage in Waterford on Aug. 29, 2022. Austin Mayo

Storm damage in Waterford on Aug. 29, 2022. Austin Mayo

Storm damage in Clinton Township on Aug. 29, 2022. Lori DeSchryver Wohlfeil

Storm damage in Clinton Township on Aug. 29, 2022. Lori DeSchryver Wohlfeil

Storm damage in Clinton Township on Aug. 29, 2022. Lori DeSchryver Wohlfeil

Storm damage in Taylor on Aug. 29, 2022. Keri Joyce

Storm damage in Taylor on Aug. 29, 2022. Keri Joyce

Storm damage in Taylor on Aug. 29, 2022. Keri Joyce

Double rainbow after storms in Rochester Hills on Aug. 29, 2022. Tara Ann

