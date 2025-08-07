Full lineup unveiled for Arts, Beats and Eats; here's who is performing

ROYAL OAK, Mich. (WXYZ) — More information has been released for the annual Arts, Beats and Eats event in Royal Oak for Labor Day weekend.
Organizers said there will be more than 200 live performances across nine stages during the holiday weekend, headlined by Sugar Ray, Neon Trees, Highly Suspect, Randy Houser and more.
This year will also feature more than 50 restaurants, food trucks, eateries and caterers from metro Detroit that will offer a diverse lineup of flavors.
Tickets are required for the event, and people can purchase $7 advance tickets on the website. Admission is free before 5 p.m. on Friday, Aug. 29 and $12 after 5 p.m. Every other day, admission is $10 before 3 p.m. and $12 after 3 p.m.
It's open 11 a.m. to 11 p.m. on Friday through Sunday and 11 a.m. to 9 p.m. on Monday.
Check out the entire entertainment schedule below
JIM BEAM NATIONAL STAGE
Friday, Aug. 29
4:00 p.m. – 4:30 p.m. Beef Machine (In Memoriam of Brady McAtamney)
4:30 p.m. – 5:40 p.m. Hitsville NEXT Revue
6:10 p.m. – 7:40 p.m. Tommy DeCarlo
8:10 p.m. – 9:20 p.m. Sugar Ray
9:45 p.m. – 11:00 p.m.Neon Trees
Saturday, Aug. 30
3:30 p.m. – 4:00 p.m. Maurice King Wolf
4:15 p.m. – 5:45 p.m. Rumours: The Ultimate Fleetwood Mac Tribute Show
6:00 p.m. – 7:15 p.m. Starship Featuring Mickey Thomas
7:45 p.m. – 9:00 p.m. Rival Sons
9:30 p.m. – 11:00 p.m. Highly Suspect
Sunday, Aug. 31
4:00 p.m. – 4:30 p.m. Taylor Tucky
4:45 p.m. – 6:15 p.m. Epic Eagles
6:30 p.m. – 7:00 p.m. Colin Stough
7:30 p.m. – 9:00 p.m. Joe Nichols
9:30 p.m. – 11:00 p.m.Randy Hauser
Monday, Sept. 1
2:30 p.m. – 4:00 p.m. David Brighton’s Space Oddity
4:30 p.m. – 5:00 p.m. Heat Above
5:30 p.m. – 7:00 p.m. Hoobastank
7:25 p.m. – 7:30 p.m. Special Guest Performance
7:30 p.m. – 9:00 p.m. I Love The 90’s Tour
SOARING EAGLE ROCK STAGE
Friday, Aug. 29
12:00 p.m. – 4:00 p.m. The Detroit School of Rock and Pop Music (Pop/Rock)
4:45 p.m. – 5:45 p.m. The Twisted Lemon Blues Band (Blues/Rock)
6:30 p.m. – 7:30 p.m. Five Becomes West (Cover Band – 90s)
8:15 p.m. – 9:15 p.m. Shotgun Soul (Funk/Soul/Rock)
10:00 p.m. – 11:00 p.m. The Persuasion Band (Cover Band - Top 40)
Saturday, Aug. 30
12:45 p.m. – 1:45 p.m. Y-Not (duo) (Soul Rock /Jam Band)
2:30 p.m. – 3:30 p.m. Schools Out (Live Karaoke)
4:15 p.m. – 5:15 p.m. The Ruiners (Garage/Punk)
6:00 p.m. – 7:00 p.m. Stonelore (Rock/Classic Rock)
7:45 p.m. – 9:00 p.m. Jay Gearhart (Rock/Hard Rock)
9:45 p.m. – 11:00 p.m. Sunset BLVD. (Tribute Band)
Sunday, Aug. 31
12:45 p.m. – 1:45 p.m. George Dudley (Acoustic Variety)
2:30 p.m. – 3:30 p.m. Misty Blues Party Band (Cover Band)
4:15 p.m. – 5:15 p.m. Pleasure Craft (Yacht Rock/Soft Rock)
6:00 p.m. – 7:00 p.m. Joe Stanely Trio (Blues/Rock/Funk/Soul)
7:45 p.m. – 9:00 p.m. Kayfabe: thepplsband (Cover Band)
9:45 p.m. – 11:00 p.m. New Relatives (Blues Rock)
Monday, Sept. 1
12:15 p.m. – 1:15 p.m. Amp'd -n- Acoustic (Rock/Classic Rock)
2:00 p.m. – 3:00 p.m. Jeff Scott & Band (Acoustic/Pop)
3:45 p.m. – 4:45 p.m. The Dan Cafferty Band (Rock/Soul)
5:30 p.m. – 6:45 p.m. The Reefermen (Rock/Classic Rock)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. SHU (Rock/Soul)
MIKE MORSE R&B AND JAZZ STAGE
Friday, Aug. 29
12:30 p.m. – 1:30 p.m. Frist Raitt Acoustic (Tribute Band)
2:15 p.m. – 3:15 p.m. Paxton / Spangler Band (Blues/Jazz)
4:00 p.m. – 5:00 p.m. JRGotTheHiTS & Master Student (Jazz/Fusion)
5:45 p.m. – 6:45 p.m. Urban Muse Band (Motown/Soul/Blues/Funk)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. Big B & The Actual Proof (Blues Rock)
9:30 p.m. – 11:00 p.m. Larry Lee & Back in The Day Band (R&B/Funk)
Saturday, Aug. 30
12:15 p.m. – 1:15 p.m. Olivia Van Goor & Mike Harrison (Jazz)
2:00 p.m. – 3:00 p.m. Trono Hudgins (Smooth Jazz)
3:45 p.m. – 4:45 p.m. Faye Bradford Trio (R&B)
5:30 p.m. – 6:45 p.m. Kalysta (R&B/Pop)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. Tino G (Funk/Blues)
9:30 p.m. – 11:00 p.m. Skonie & The Klouds (R&B/Soul)
Sunday, Aug. 31
12:30 p.m. – 1:30 p.m. Motorcity ERA (Alternative R&B/Hiphop)
2:15 p.m. – 3:15 p.m. Asamu Johnson and The Associates Of The Blues (Rhythm/Blues)
4:00 p.m. – 5:00 p.m. Carly Lusk (Pop/R&B)
5:45 p.m. – 6:45 p.m. Sunny Bleau & The Moons (Blues/Rock)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. BOOSTER (Pop/Soul)
9:30 p.m. – 11:00 p.m. Thornetta Davis (Blues/Rock)
Monday, Sept. 1
12:30 p.m. – 1:30 p.m. Meranda Leigh (Acoustic Soul/ Alternative R&B)
2:15 p.m. – 3:15 p.m. Mason Bays Group (Jazz/Funk)
4:00 p.m. – 5:00 p.m. Full Circle (R&B/Soul)
5:45 p.m. – 6:45 p.m. Brendon Lindsey Band (Blues/Funk/Classic Rock)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. Alise King (Neo-Soul/R&B)
BAKER COLLEGE COUNTRY AMERICANA STAGE
Friday, Aug. 29
12:15 p.m. – 1:15 p.m. Jessey Adams (Americana/Country)
2:00 p.m. – 3:00 p.m. The Luke Woltanski Band (Americana/Folk)
3:45 p.m. – 4:45 p.m. Rebecca Cameron Band (Country)
5:30 p.m. – 6:45 p.m. Last Stand (Country/Classic Rock)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. Cami Rose (Blues/Country/Pop/Jazz)
9:30 p.m. – 11:00 p.m. Julian Joel (Country/Soul)
Saturday, Aug. 30
12:30 p.m. – 1:30 p.m. Keelan Starr (Folk)
2:15 p.m. – 3:15 p.m. Jacki Daniels (Country/Pop)
4:00 p.m. – 5:00 p.m. The Kufflinks (Ragtime/Dixieland/Folk)
5:45 p.m. – 6:45 p.m. McKayla Prew (Country/Pop)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. Ryan O’Neill (Country/Pop)
9:30 p.m. – 11:00 p.m. Gunnar & The Grizzly Boys (Country)
Sunday, Aug. 31
10:00 a.m. – 11:00 a.m. Royal Oak First United Methodist Church Service
12:15 p.m. – 1:15 p.m. Leonardo (Acoustic/Americana)
2:00 p.m. – 3:00 p.m. Rochelle Clark & The Familiars (Americana/Country)
3:45 p.m. – 4:45 p.m. RJ Redline (Rock/Country)
5:30 p.m. – 6:45 p.m. Ben Traverse & The Little River Stringband (Americana/Bluegrass)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. Y'ALL Band (Country/Pop)
9:30 p.m. – 11:00 p.m. Rob Stone (Country/Rock)
Monday, Sept. 1
12:15 p.m. – 1:15 p.m. Gemini Moon (Alternative Folk/Rock)
2:00 p.m. – 3:00 p.m. The Outfit (Bluegrass)
3:45 p.m. – 4:45 p.m. Lisa Mary (Country/Classic Rock)
5:30 p.m. – 6:45 p.m. Silver Creek Revival (Americana/Alt-Country/Indie-Folk)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. Jennifer Westwood and the Handsome Devils (Soulful Americana)
BUD LIGHT ALTERNATIVE STAGE
Friday, Aug. 29
12:15 p.m. – 1:15 p.m. Birjy (Progressive/Art Rock)
2:00 p.m. – 3:00 p.m. falooshh (R&B Alternative)
3:45 p.m. – 4:45 p.m. Elspeth Tremblay & The Treatment (Rock/Indie)
5:30 p.m. – 6:45 p.m. Heat Above (Alternative/Rock)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. FROSTisRAD (Pop/Punk/Rock)
9:30 p.m. – 11:00 p.m. The Warped Tourist (Cover Band)
Saturday, Aug. 30
12:30 p.m. – 1:30 p.m. Mallia (Dark Cinematic Pop)
2:15 p.m. – 3:15 p.m. Nopestetic (Pop/Rock)
4:00 p.m. – 5:00 p.m. Elephant Den (Indie)
5:45 p.m. – 6:45 p.m. Liam Kelly (Indie)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. Leaving Lifted (Reggae/Soul)
9:30 p.m. – 11:00 p.m. Moravian (Indie Rock/Indie Pop/Alternative Rock)
Sunday, Aug. 31
12:15 p.m. – 1:15 p.m. Mindful Dynasty (Psychedelic Rock)
2:00 p.m. – 3:00 p.m. XXVIII (98) (Indie Pop)
3:45 p.m. – 4:45 p.m. Heavy Heart (Powerpop Rock)
5:30 p.m. – 6:45 p.m. Darcy Moran (Alternative/Indie)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. Ethan Marc Band (Alternative/Rock)
9:30 p.m. – 11:00 p.m. Killer Flamingos (Cover Band)
Monday, Sept. 1
12:15 p.m. – 1:15 p.m. Delaney Morgan (Acoustic/Pop)
2:00 p.m. – 3:00 p.m. deadbeatdad (Electropop)
3:45 p.m. – 4:45 p.m. Shine Club (Alternative)
5:30 p.m. – 6:45 p.m. Levona (Pop/Rock)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. The No Ways (Ska Rock)
FLAGSTAR BANK INTERNATIONAL STAGE
Friday, Aug. 29
12:30 p.m. – 1:30 p.m. Canja De Boa (Brazilian/World Music)
2:15 p.m. – 3:15 p.m. Black Murray (Celtic/Folk)
4:00 p.m. – 5:00 p.m. Grupo Illusion (Conjunto/Tejano)
5:45 p.m. – 6:45 p.m. PanaMO OB Succari (Latin/Jazz)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. Martin Chaparro - MC3 (Latin/Reggae)
9:30 p.m. – 11:00 p.m. The Polish Muslims (Polka Rock)
Saturday, Aug. 30
12:15 p.m. – 1:15 p.m. Elaine Marrero Troy Dance Studio (Salsa Dance Lesson/Demo)
2:00 p.m. – 3:00 p.m. Celtic Isles (Celtic Folk)
3:45 p.m. – 4:45 p.m. Luna (Rock-Ska-Cumbia-Pop)
5:30 p.m. – 6:45 p.m. Sakura (Japanese Instrumental group)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. Roane LLC (Celtic & American Folk)
9:30 p.m. – 11:00 p.m. Roots Vibrations (Reggae/Soca)
Sunday, Aug. 31
12:30 p.m. – 1:30 p.m. Gerard Smith (Celtic/Folk)
2:15 p.m. – 3:15 p.m. H.E.L Detroit (Acoustic Variety)
4:00 p.m. – 5:00 p.m. Trillium (Celtic)
5:45 p.m. – 6:45 p.m. Mondo Kane (R&B)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. OS Clavelitos (Brazilian/World Music)
9:30 p.m. – 11:00 p.m. Z Cats (Zydeco)
Monday, Sept. 1
12:30 p.m. – 1:30 p.m. Desert Island Band (Asian/Fusion)
2:15 p.m. – 3:15 p.m. Mariachi Jalisco (Mariachi)
4:00 p.m. – 5:00 p.m. McSpillin (Irish Band)
5:45 p.m. – 6:45 p.m. Paradise Beach Revelation (Reggae/rock)
7:30 p.m. – 8:45 p.m. Sean Blackman (World Music)
HOUSE OF DANK ‘DANK GALLERY STAGE’
Friday, Aug. 29
11:00 a.m. – 1:30 p.m. Motown Roller Club (Rollerskating)
1:30 p.m. – 4:30 p.m. Motor City Street Dance Academy (Breakdancing)
5:00 p.m. – 6:10 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
6:10 p.m. – 6:40 p.m. GasMask Mondo (Hip-Hop)
6:40 p.m. – 8:10 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
8:10 p.m. – 8:40 p.m. Yung LXO (Hip Hop)
8:40 p.m. – 9:40 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
9:40 p.m. – 10:10 p.m. DJ Chrome (Variety/House)
10:10 p.m. – 11:00 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
Saturday, Aug. 30
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Motown Roller Club (Rollerskating)
1:00 p.m. – 3:30 p.m. Motor City Street Dance Academy (Breakdancing)
3:45 p.m. – 4:15 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
4:15 p.m. – 4:45 p.m. DJ TWIZT (House)
4:45 p.m. – 6:00 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
6:00 p.m. – 6:30 p.m. Special Guest Performance
6:30 p.m. – 7:45 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
7:45 p.m. – 8:15 p.m. Yung LXO (Hip-Hop)
8:15 p.m. – 9:30 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
9:30 p.m. – 10:00 p.m. GasMask Mondo (Hip-Hop)
10:00 p.m. – 11:00 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
Sunday, Aug. 31
11:00 a.m. – 1:30 p.m. Motown Roller Club (Rollerskating)
1:30 p.m. – 4:00 p.m. Motor City Street Dance Academy Featuring DJ TWIZT (Breakdancing)
4:15 p.m. – 4:45 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
4:45 p.m. – 5:15 p.m. Special Guest Performance
5:15 p.m. – 6:30 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
6:30 p.m. – 7:00 p.m. GasMask Mondo (Hip-Hop)
7:00 p.m. – 7:30 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
7:30 p.m. – 8:00 p.m. DJ TWIZT (House)
8:00 p.m. – 9:30 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
9:30 p.m. – 10:00 p.m. Yung LXO (Hip Hop)
10:00 p.m. – 11:00 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
Monday, Sept. 1
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Motown Roller Club (Rollerskating)
1:00 p.m. – 3:00 p.m. Motor City Street Dance Academy (Breakdancing)
3:00 p.m. – 4:30 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
4:30 p.m. – 5:00 p.m. GasMask Mondo (Hip-Hop)
5:00 p.m. – 5:30 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
5:30 p.m. – 6:00 p.m. Yung LXO (Hip Hop)
6:00 p.m. – 7:30 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
7:30 p.m. – 8:00 p.m. DSAV (Hip-Hop)
8:00 p.m. – 9:00 p.m. The Motley Misfits (Buskers)
OAKLAND COMMUNITY COLLEGE ACOUSTIC STAGE
Friday, Aug. 29
12:15 p.m. – 1:15 p.m. ABE Visual Art - Artist Demo
2:00 p.m. – 4:45 p.m. Mayflower Music MI (Acoustic/Pop)
5:30 p.m. – 6:30 p.m. Cesar Aquino (Acoustic/Pop)
7:00 p.m. – 8:00 p.m. Dary (Dad Rock)
Saturday, Aug. 30
12:15 p.m. – 1:15 p.m. ABE Visual Art - Artist Demo
2:00 p.m. – 3:00 p.m. Mark Reitenga/Bobby East Duo (Acoustic/Folk Rock)
3:45 p.m. – 4:45 p.m. AKA (Acoustic Variety)
5:30 p.m. – 6:30 p.m. Frankly Good Music (Pop/Top 40 Covers)
7:00 p.m. – 8:00 p.m. Reeds & Steel (Acoustic Variety)
Sunday, Aug. 31
12:15 p.m. – 1:15 p.m. ABE Visual Art - Artist Demo
2:00 p.m. – 3:00 p.m. Melanie Pierce (Pop)
3:45 p.m. – 4:45 p.m. Carmel Liburdi (Indie)
5:30 p.m. – 6:30 p.m. Breakfast At 2PM (Progressive rock)
7:00 p.m. – 8:00 p.m. Acoustic Ash (Acoustic Variety)
Monday, Sept. 1
12:15 p.m. – 1:15 p.m. ABE Visual Art - Artist Demo
1:40 p.m. – 2:00 p.m. Stagecrafters Presents"Tuck Everlasting" (Musical)
2:30 p.m. – 3:00 p.m. Mike "Rocksteady" Stedman (Acoustic Variety)
3:45 p.m. – 4:45 p.m. Jon Hayes (Acoustic/Americana)
DETROIT INSTITUTE OF ARTS KIDS STAGE
Friday, Aug. 29
11:15 a.m. - 11:45 a.m. Amazing Clark Magic Show
12:00 p.m. - 12:45 pm Reg Pettibone - Authentic Native American Dance & Story Telling from the Ho Chunk Nation
1:15 p.m. - 1:45 p.m. Michigan Science Center Presents: Frostology
2:15 p.m. - 2:45 p.m. Rollicking Music with Kevin Devine
3:00 p.m. – 3:30 p.m. Amazing Clark Magic Show
3:45 p.m. - 4:15 p.m. Rollicking Music with Kevin Devine
4:30 p.m. - 5:00 p.m. Michigan Science Center Presents: Frostology
5:15 p.m. - 6:15 p.m. School of World Music & Dance (Bollywood)
6:30 p.m. - 7:00 p.m. Amazing Clark Magic Show
7:30 p.m. - 9:00 p.m. DJ Emmett (Techno/House)
9:00 p.m. - 11:00 p.m. METAWAV. (Techno/House)
Saturday, Aug. 30
11:15 a.m. - 12:00 p.m. Ballet Folklorico de Detroit
12:15 p.m. - 12:45 p.m. Cool Tricks and Funny Stuff
1:00 p.m. - 1:30 p.m. Michigan Science Center Presents: Frostology
1:45 p.m. - 2:15 p.m. Mosaic Youth Theatre Presents "Global Legends"
2:45 p.m. - 3:45 p.m. Michigan Taiwanese Association - Lion, Dragon and Nezhi Dances
4:15 p.m. - 5:15 p.m. Michigan Medieval
5:30 p.m. - 6:00 p.m. Michigan Science Center Presents: Frostology
6:15 p.m. - 7:00 p.m. ArtLab J K-Pop Dance Team
7:30 p.m. - 8:30 p.m. This is Sky (Melodic Techno/Upbeat Electronic)
8:30 p.m. - 9:30 p.m. DJ Dirty White (Old School Hip Hop / Funk / Soul)
9:30 p.m. - 11:00 p.m. DJ TWIZT (House/Techno/Breaks)
Sunday, Aug. 31
11:15 a.m. - 11:45 a.m. Cool Tricks and Funny Stuff
12:00 p.m. - 12:10 p.m. Revolution Chinese Yoyo
12:15 p.m. - 12:45 p.m. Beatbox Jake
12:50 p.m. - 1:00 p.m. Revolution Chinese Yoyo
1:15 p.m. - 1:45 p.m. Michigan Science Center Presents: Frostology
1:50 p.m. - 2:00 p.m. Revolution Chinese Yoyo
2:15 p.m. - 2:25 p.m. Filipinx Tinikling Folk Dance
2:45 p.m. - 3:15 p.m. Zippity: 2 Guys & A Guitar
3:30 p.m.- 3:40 p.m. Filipinx Tinikling Folk Dance
4:00 p.m. - 4:30 p.m. Michigan Science Center Presents: Frostology
4:40 p.m. - 4:50 p.m. Filipinx Tinikling Folk Dance
5:00 p.m. - 5:30 p.m. Beatbox Jake
5:45 p.m. - 6:15 p.m. Zippity: 2 Guys & A Guitar
6:30 p.m. - 7:00 p.m. Great Lakes Raion Taiko (Japanese Taiko Drumming)
7:30 p.m. - 8:30 p.m. DJ SCRWNY (Hybrid Trap & Melodic)
8:30 p.m. - 9:30 p.m. DJ Mona Black (Disco Funk/Soul)
9:30 p.m. - 11:00 p.m. DJ TWIZT (House/Techno/Breaks)
Monday, Sept. 1
11:15 a.m. - 11:45 a.m. Tap Dance Detroit
12:00 p.m. - 12:10 p.m. Special Guest Performance
12:15 p.m. - 12:45 p.m. NatSpinz Hula Hoops
1:15 p.m. - 1:45 p.m. Michigan Science Center Presents: Frostology
2:00 p.m. - 2:30 p.m. NatSpinz Hula Hoops
3:00 p.m. - 4:00 p.m. Arabiqa with Karim Nagi
4:15 p.m. - 4:45 p.m. Michigan Science Center Presents: Frostology
5:15 p.m. - 6:15 p.m. Caribbean Cultural and Carnival Organization: Universal Xpression
6:30 p.m. - 7:00 p.m. Cool Tricks and Funny Stuff
526 MAIN PIANO BAR STAGE
Friday, Aug. 29
3:30 p.m. – 4:30 p.m. Arts, Beats & Eats’ Star Maker Showdown Contest Sign-Up
4:30 p.m. – 6:00 p.m. Arts, Beats & Eats’ Star Maker Showdown Contest Round #1
6:00 p.m. – 7:00 p.m. Dueling Pianos
7:00 p.m. – 8:30 p.m. Arts, Beats & Eats’ Star Maker Showdown Contest Round #2
8:30 p.m. – 11:00 p.m. Dueling Pianos
Saturday, Aug. 30
12:00 p.m. – 1:00 p.m. Arts, Beats & Eats’ Star Maker Showdown Contest Sign-Up
1:00 p.m. – 2:30 p.m. Arts, Beats & Eats’ Star Maker Showdown Contest Round #3
2:30 p.m. – 3:30 p.m. Interlude
3:30 p.m. – 5:00 p.m. Arts, Beats & Eats’ Star Maker Showdown Contest Round #4
5:00 p.m. – 11:00 p.m. Dueling Pianos
Sunday, Aug. 31
12:00 p.m. – 1:00 p.m. Arts, Beats & Eats’ Star Maker Showdown Contest Sign-Up
1:00 p.m. – 2:30 p.m. Arts, Beats & Eats’ Star Maker Showdown Contest Round #5
2:30 p.m. – 3:30 p.m. Interlude
3:30 p.m. – 5:00 p.m. Arts, Beats & Eats’ Star Maker Showdown Contest Round #6
5:00 p.m. – 6:00 p.m. Dueling Pianos
6:00 p.m. – 7:30 p.m. Arts, Beats & Eats’ Star Maker Showdown Contest Round #7
7:30 p.m. – 11:00 p.m. Dueling Pianos
Monday, Sept. 1
12:00 p.m. – 12:45 p.m. Arts, Beats & Eats’ Star Maker Showdown Finale Check In
1:00 p.m. – 2:30 p.m. Arts, Beats & Eats’ Star Maker Showdown Finals Round #1
2:30 p.m. – 3:30 p.m. Interlude
3:30 p.m. – 5:00 p.m. Arts, Beats & Eats’ Star Maker Showdown Finals Round #2
5:30 p.m. – 6:00 p.m. Arts, Beats & Eats’ Star Maker Showdown Grand Finals (Top 5)