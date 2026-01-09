Local National Weather Sports Traffic Watch Now
10  WX Alerts 2  Closings/Delays
News

Photo gallery: See Detroit archaeological artifacts on display at Wayne State University

Detroit's rich history is being preserved with help from one of its historic schools, as Wayne State University's Museum of Anthropology takes on a new role safeguarding the city's archaeological treasures.

Detroit artifacts - 12.jpg Photo by: WXYZ Detroit artifacts - 2.jpg Photo by: WXYZ Detroit artifacts - 11.jpg Photo by: WXYZ Detroit artifacts - 15.jpg Photo by: WXYZ Detroit artifacts - 5.jpg Photo by: WXYZ Detroit artifacts - 4.jpg Photo by: WXYZ Detroit artifacts - 14.jpg Photo by: WXYZ Detroit artifacts - 1.jpg Photo by: WXYZ Detroit artifacts - 8.jpg Photo by: WXYZ Detroit artifacts - 7.jpg Photo by: WXYZ Detroit artifacts - 16.jpg Photo by: WXYZ Detroit artifacts - 6.jpg Photo by: WXYZ Detroit artifacts - 10.jpg Photo by: WXYZ Detroit artifacts - 9.jpg Photo by: WXYZ Detroit artifacts - 13.jpg Photo by: WXYZ

Photo gallery: See Detroit archaeological artifacts on display at Wayne State University

close-gallery
  • Detroit artifacts - 12.jpg
  • Detroit artifacts - 2.jpg
  • Detroit artifacts - 11.jpg
  • Detroit artifacts - 15.jpg
  • Detroit artifacts - 5.jpg
  • Detroit artifacts - 4.jpg
  • Detroit artifacts - 14.jpg
  • Detroit artifacts - 1.jpg
  • Detroit artifacts - 8.jpg
  • Detroit artifacts - 7.jpg
  • Detroit artifacts - 16.jpg
  • Detroit artifacts - 6.jpg
  • Detroit artifacts - 10.jpg
  • Detroit artifacts - 9.jpg
  • Detroit artifacts - 13.jpg

Share

WXYZ
WXYZ
WXYZ
WXYZ
WXYZ
WXYZ
WXYZ
WXYZ
WXYZ
WXYZ
WXYZ
WXYZ
WXYZ
WXYZ
WXYZ
Prev
1 / Ad
Next
Prev
1 / Ad
Next