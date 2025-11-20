Local National Weather Sports Traffic Watch Now
PHOTOS: Metro Detroiters share their holiday decor and trees!

The holidays are near, and metro Detroiters are getting festive! Check out all the decorations and Christmas trees from around town.

Stacie Cowie Ann Arbor.jpg Stacie Cowie, Ann ArborPhoto by: Stacie Cowie Greg Ruvolo, Lathrup Village.jpg Greg Ruvolo, Lathrup VillagePhoto by: Greg Ruvolo, sheri rivard.jpg Sheri RivardPhoto by: Sheri Rivard chelsea marie chesterfield.jpg Chelsea Marie, ChesterfieldPhoto by: Chelsea Marie Mike Lavens.jpg Mike Lavens, AvocaPhoto by: Mike Lavens Bella Brazeau1.jpg Here’s a picture of my dorm room at Ferris State, Bella BrazeauPhoto by: Bella Brazeau Screenshot 2025-11-20 at 12.10.28 PM.png Sheila Sullivan, PontiacPhoto by: Sheila Sullivan Sarah.jpg First house, excited to put the ornaments on today! In Waterford Twp! - Sarah EstesPhoto by: Sarah Estes Rich Schaffhauser Commerce.jpg Rich Schaffhauser, CommercePhoto by: Rich Schaffhauser Rochelle Morones Giasi.jpg Rochelle Morones GiasiPhoto by: Rochelle Morones Giasi Jodie Venola Holliday All ready for Christmas in Lenox township!.jpg All ready for Christmas in Lenox Township! Jodie Venola HollidayPhoto by: Jodie Venola Holliday Jamie Lynn HuntleyCeselli Roseville, yes I have 4 trees..jpg Roseville ... I have 4 trees. Jamie Lynn HuntleyCeselliPhoto by: Jamie Lynn HuntleyCeselli
 brian j watkins.jpg Brian J WatkinsPhoto by: Brian J Watkins Lori Budnick Prochowski.jpg Lori Budnick ProchowskiPhoto by: Lori Budnick Prochowski Samantha Lynn Clarklake.jpg Samantha Lynn, ClarklakePhoto by: Samantha Lynn rachel jury vani.jpg Rachel Jury Vani, RomeoPhoto by: Rachel Jury Vani Jessica Lynn.jpg Jessica Lynn, Grinch themed this year. From Monroe.Photo by: Jessica Lynn Victoria Blough.jpg Victoria BloughPhoto by: Victoria Blough Kevin Sievers.jpg Kevin Sievers, WoodhavenPhoto by: Kevin Sievers David Olvera.jpg David Olvera, PontiacPhoto by: David Olvera Glenda Cromer.jpg Photo by: Glenda Cromer Audra Thaens.jpg Photo by: Audra Thaens Collette Bernard-Meissner.jpg Photo by: Collette Bernard-Meissner Karla Bealer-Ostrowski.jpg Photo by: Karla Bealer-Ostrowski Kim Korzeniewski.jpg Photo by: Kim Korzeniewski Angela Ball.jpeg Photo by: Angela Ball

