PHOTOS: Metro Detroiters share their holiday decor and trees!
The holidays are near, and metro Detroiters are getting festive! Check out all the decorations and Christmas trees from around town.
Stacie Cowie, Ann ArborPhoto by: Stacie Cowie Greg Ruvolo, Lathrup VillagePhoto by: Greg Ruvolo, Sheri RivardPhoto by: Sheri Rivard Chelsea Marie, ChesterfieldPhoto by: Chelsea Marie Mike Lavens, AvocaPhoto by: Mike Lavens Here’s a picture of my dorm room at Ferris State, Bella BrazeauPhoto by: Bella Brazeau Sheila Sullivan, PontiacPhoto by: Sheila Sullivan First house, excited to put the ornaments on today! In Waterford Twp! - Sarah EstesPhoto by: Sarah Estes Rich Schaffhauser, CommercePhoto by: Rich Schaffhauser Rochelle Morones GiasiPhoto by: Rochelle Morones Giasi All ready for Christmas in Lenox Township! Jodie Venola HollidayPhoto by: Jodie Venola Holliday Roseville ... I have 4 trees. Jamie Lynn HuntleyCeselliPhoto by: Jamie Lynn HuntleyCeselli
Brian J WatkinsPhoto by: Brian J Watkins Lori Budnick ProchowskiPhoto by: Lori Budnick Prochowski Samantha Lynn, ClarklakePhoto by: Samantha Lynn Rachel Jury Vani, RomeoPhoto by: Rachel Jury Vani Jessica Lynn, Grinch themed this year. From Monroe.Photo by: Jessica Lynn Victoria BloughPhoto by: Victoria Blough Kevin Sievers, WoodhavenPhoto by: Kevin Sievers David Olvera, PontiacPhoto by: David Olvera Photo by: Glenda Cromer Photo by: Audra Thaens Photo by: Collette Bernard-Meissner Photo by: Karla Bealer-Ostrowski Photo by: Kim Korzeniewski Photo by: Angela Ball
Brian J WatkinsPhoto by: Brian J Watkins Lori Budnick ProchowskiPhoto by: Lori Budnick Prochowski Samantha Lynn, ClarklakePhoto by: Samantha Lynn Rachel Jury Vani, RomeoPhoto by: Rachel Jury Vani Jessica Lynn, Grinch themed this year. From Monroe.Photo by: Jessica Lynn Victoria BloughPhoto by: Victoria Blough Kevin Sievers, WoodhavenPhoto by: Kevin Sievers David Olvera, PontiacPhoto by: David Olvera Photo by: Glenda Cromer Photo by: Audra Thaens Photo by: Collette Bernard-Meissner Photo by: Karla Bealer-Ostrowski Photo by: Kim Korzeniewski Photo by: Angela Ball