Photo gallery: A preview of Detroit's new Ralph C. Wilson Jr. Centennial Park

The all-new Ralph C. Wilson Jr. Centennial Park opens at the end of October, and 7 News Detroit got a preview a few weeks before the grand opening. Check out the photos here.

Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 17.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 15.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 12.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 16.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 13.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 14.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 9.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 6.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 11.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 10.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 7.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 8.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 3.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 2.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 5.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 4.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 18.png Photo by: WXYZ Ralph C Wilson Jr Centennial Park preview - 15.png Photo by: WXYZ

