Southeastern Michigan communities announce cooling centers for extreme heat

(WXYZ) — With temperatures reaching deep into the 90s and the heat index expected to top 100, several southeastern Michigan communities have announced they will open cooling centers for those who need help beating the heat.
Below is the list by community:
DETROIT:
All Detroit Recreation Centers will remain open during normal operating hours:
- Adams Butzel Complex (10500 Lyndon, Detroit, MI 48238)—Monday, Tuesday, Friday 8 a.m. to 9 p.m., Wednesday, Thursday, Saturday 8 a.m. to 11 p.m.
- Butzel Family Center (7737 Kercheval, Detroit, MI 48214)—Monday, Tuesday, Friday 8 a.m. to 7 p.m., Wednesday, Thursday, Saturday 8 a.m. to 11 p.m.
- Clemente (2631 Bagley, Detroit MI 48216)—Monday-Friday 11 a.m. to 7 p.m.
- Coleman A. Young (2751 Robert Bradby, Detroit, MI 48207)—Monday, Tuesday, Friday 8 a.m. to 9 p.m., Wednesday, Thursday, Saturday 8 a.m. to 11 p.m.
- Community Center at A.B Ford (100 Lenox St., Detroit MI 48215)—Monday-Friday 9 a.m. to 7 p.m., Saturday 9 a.m. to 5 p.m.
- Crowell (16630 Lahser, Detroit, MI 48219)—Monday, Tuesday, Friday 12 p.m. to 8 p.m., Wednesday, Thursday, Saturday 12 p.m. to 11 p.m.
- Farwell (2781 E. Outer Drive, Detroit, MI 48234)—Monday, Tuesday, Friday 11 a.m. to 7 p.m., Wednesday, Thursday, Saturday 11 a.m. to 11 p.m.
- Helen Moore Community Center (11825 Dexter Ave., Detroit, MI 48206)—Monday, Tuesday, Friday 11 a.m. to 7 p.m., Wednesday, Thursday, Saturday 11 a.m. to 11 p.m.
- Heilmann (19601 Crusade, Detroit, MI 48205)—Monday, Tuesday, Friday 8 a.m. to 9 p.m., Wednesday, Thursday, Saturday 8 a.m. to 11 p.m.
- Kemeny (2260 Fort St., Detroit, MI 48217)—Monday, Tuesday, Friday 8 a.m. to 9 p.m., Wednesday, Thursday, Saturday 8 a.m. to 11 p.m.
- Lasky (13200 Fenelon, Detroit, MI 48212)—Monday-Friday 11 a.m. to 7 p.m.
- Northwest Activities Center (18100 Meyers Road, Detroit, MI 48235)—Monday, Tuesday, Friday 8 a.m. to 9 p.m., Wednesday, Thursday, Saturday 8 a.m. to 11 p.m.
- Williams (8431 Rosa Parks, Detroit, MI 48206)—Monday-Friday 8 a.m. to 9 p.m., Saturday 9 a.m. to 5 p.m.
Detroit Public Library locations will also serve as respite centers during their normal operating hours for residents seeking relief. Details about hours of operation at individual library branches can be found at www.detroitpubliclibrary.org/locations.
WESTLAND:
Due to the Independence Day holiday, city offices will be closed on Friday, July 3rd. This includes City Hall, the Friendship Senior Center, and the Jefferson Barns Community Vitality Center. The William P. Faust Public Library will be closed on Saturday, July 4th.
- Westland City Hall, 36300 Warren Road, Monday through Thursday 9 a.m. - 5 p.m.
- William P. Faust Public Library, 6123 Central City Parkway, Monday through Thursday from 9 a.m. - 9 p.m., Friday 9 a.m. - 5 p.m.
- Westland Friendship Senior Center, 1119 Newburgh Road, Monday 9 a.m. - 5 p.m., Tuesdays, Wednesdays and Thursdays from 9 a.m. - 7 p.m.
- Jefferson Barns Community Vitality Center, 32150 Dorsey, Monday through Wednesday, 9 a.m. - 7 p.m., Thursday 9 a.m. - 5 p.m.
- Westland Fire Department:
- Fire Station #1, 35701 Central City Parkway, 8 a.m. - 8 p.m., 7 days a week.
- Westland Police Department Lobby, 36701 Ford Rd, 24 hours, 7 days a week.
GARDEN CITY:
- Garden City Police Department Address: 6000 Middbelet St. Garden City, MI Phone Number: 734-793-1700 Hours: Open 24 Hours a Day / 7 Days a Week
- Garden City Public Library Address: 31725 Maplewood St. Garden City, MI Phone: 734-793-1830 Hours: Monday-Thursday 10:00am - 8:00pm & Friday-Saturday 12:00pm - 5:00pm
- Radcliff Community Center Address: 1751 Radcliff St. Garden City, MI Phone: 734-793-1850 Option 2 Hours: Monday-Thursday 2pm-8pm
For more information, and other nearby centers, please visit www.GardenCityMI.org/CoolingCenters.