Here's how much every golfer made at the 2023 Rocket Mortgage Classic

The 2023 Rocket Mortgage Classic wrapped up early Sunday afternoon due to weather, and Rickie Fowler came away as the champion after a three-way playoff.

Fowler, Adam Hadwin and Colin Morikawa all finished the tournament tied at -24, but Fowler made the only birdie during the first playoff hole to win the title.

Here's how much every golfer made at the tournament, according to Golf Digest.

Winner (playoff): Rickie Fowler, 264/-24, $1,584,000

T2 (playoff): Adam Hadwin, 264/-24, $783,200

T2 (playoff): Collin Morikawa, 264/-24, $783,200

T4: Taylor Moore, 267/-21, $370,333.34

T4: Lucas Glover, 267/-21, $370,333.33

T4: Peter Kuest, 267/-21, $370,333.33

7: Adam Schenk, 268/-20, $297,000

8: Justin Lower, 269/-19, $275,000

T9: Brian Harman, 270/-18, $222,200

T9: Stephan Jaeger, 270/-18, $222,200

T9: Peter Malnati, 270/-18, $222,200

T9: Alex Noren, 270/-18, $222,200

T9: Aaron Rai, 270/-18, $222,200

T14: Chris Kirk, 271/-17, $160,600

T14: Taylor Pendrith, 271/-17, $160,600

T14: Carl Yuan, 271/-17, $160,600

T17: Cam Davis, 272/-16, $129,800

T17: Zecheng Dou, 272/-16, $129,800

T17: Troy Merritt, 272/-16, $129,800

T17: Chad Ramey, 272/-16, $129,800

T21: Keegan Bradley, 273/-15, $99,586.67

T21: Max Homa, 273/-15, $99,586.67

T21: Nicolai Hojgaard, 273/-15, $99,586.66

T24: MJ Daffue, 274/-14, $73,480

T24: Sungjae Im, 274/-14, $73,480

T24: Vincent Norrman, 274/-14, $73,480

T24: Davis Thompson, 274/-14, $73,480

T24: Dylan Wu, 274/-14, $73,480

T29: Sam Bennett, 275/-13, $58,960

T29: Chez Reavie, 275/-13, $58,960

T29: Brett Stegmaier, 275/-13, $58,960

T29: Callum Tarren, 275/-13, $58,960

T33: Doug Ghim, 276/-12, $45,948.58

T33: Ben Griffin, 276/-12, $45,948.57

T33: Chesson Hadley, 276/-12, $45,948.57

T33: Garrick Higgo, 276/-12, $45,948.57

T33: Ryan Palmer, 276/-12, $45,948.57

T33: Davis Riley, 276/-12, $45,948.57

T33: J.J. Spaun, 276/-12, $45,948.57

T40: Ludvig Aberg, 277/-11, $33,000

T40: Trevor Cone, 277/-11, $33,000

T40: Satoshi Kodaira, 277/-11, $33,000

T40: Kelly Kraft, 277/-11, $33,000

T40: Sam Ryder, 277/-11, $33,000

T40: Adam Svensson, 277/-11, $33,000

T40: Vince Whaley, 277/-11, $33,000

T47: Tyler Duncan, 278/-10, $23,707.20

T47: Brice Garnett, 278/-10, $23,707.20

T47: Russell Knox, 278/-10, $23,707.20

T47: Alex Smalley, 278/-10, $23,707.20

T47: Kevin Tway, 278/-10, $23,707.20

T52: Luke Donald, 279/-9, $21,076

T52: Harry Higgs, 279/-9, $21,076

T52: Kyle Reifers, 279/-9, $21,076

T52: Carson Young, 279/-9, $21,076

T56: Christiaan Bezuidenhout, 280/-8, $19,888

T56: Ryan Gerard, 280/-8, $19,888

T56: Nate Lashley, 280/-8, $19,888

T56: Greyson Sigg, 280/-8, $19,888

T56: Scott Stallings, 280/-8, $19,888

T56: Robert Streb, 280/-8, $19,888

T56: Brendon Todd, 280/-8, $19,888

T56: Nick Watney, 280/-8, $19,888

T64: Charley Hoffman, 281/-7, $18,656

T64: Chase Johnson, 281/-7, $18,656

T64: Andrew Landry, 281/-7, $18,656

T64: Hank Lebioda, 281/-7, $18,656

T64: Ryan Moore, 281/-7, $18,656

T64: Sepp Straka, 281/-7, $18,656

T70: Zach Johnson, 282/-6, $17,776

T70: Martin Laird, 282/-6, $17,776

T70: S.Y. Noh, 282/-6, $17,776

T70: Robby Shelton, 282/-6, $17,776

T74: Will Gordon, 283/-5, $17,072

T74: S.H. Kim, 283/-5, $17,072

T74: Sam Stevens, 283/-5, $17,072

T74: Danny Willett, 283/-5, $17,072

T78: Justin Suh, 284/-4, $16,456

T78: Matt Wallace, 284/-4, $16,456

T78: Kyle Westmoreland, 284/-4, $16,456

T81: Ryan Brehm, 285/-3, $16,016

T81: Henrik Norlander, 285/-3, $16,016

T83: Paul Haley II, 287/-1, $15,664

T83: Matthias Schwab, 287/-1, $15,664