(WXYZ) — Nick Britsky shares tasty new cocktail recipes to enjoy while you watch the Oscars Sunday night. Enjoy!

Rose of Sharon (Salute to Steven & Minari)

- 2 oz Rye Whiskey

- 1 oz Fresh Lemon Juice

- 3/4 oz Midori Melon Liqueur

- 1/2 oz Simple Syrup

- Garnish w/ Troy Colts Logo Lemon Peel

Guinevere the Fifth (Salute to Dan & Onward)

- 1 oz of Genever

- 2 oz Sweet Vermouth

- 1/4 oz Maraschino Liqueur

- 2 dashes Angostura Bitters

- Garnish w/ Gelatinous Cube (Genever Jello Cube)